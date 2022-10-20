​«Тоттенхэм» нацелился на звёздного форварда из «Интера»

«Тоттенхэм» рассчитывает подписать новый контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец, как уже сообщалось, будет требовать от клуба вложений на трансфером рынке, поскольку он считает, что для борьбы за титул «шпорам» нужно усиливаться. Чтобы порадовать Конте, «Тоттенхэм» может подписать Лаутаро Мартинеса из «Интера». Об этом сообщает Inter Live.

Антонио Конте прекрасно знает Лаутаро Мартинеса, ведь не так давно он работал в «Интере». Аргентинец может стать игроком, который добавит разнообразия в атаке «шпор».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Лаутаро Мартинеса в 75 миллионов евро.