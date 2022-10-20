Минувшим летом «Бавария» продала Роберта Левандовски, но так и не подписала футболиста на позицию центрального нападающего. Становится понятно, что Юлиану Нагельсманну нужен игрок на острие атаки. Мюнхенцев активно связывают с Гарри Кейном, выступающим за «Тоттенхэм». По данным Sky Germany, следующим летом «Бавария» сделает всё, чтобы заполучить форварда сборной Англии.

Несколько месяцев назад «Бавария» контактировала с окружением Гарри Кейна через посредников, но форвард не захотел уходить из «Тоттенхэма». По завершению сезона мюнхенцы опять будут работать в этом направлении.

В 15 матчах сезона 2022/2023 29-летний Гарри Кейн забил 10 голов.