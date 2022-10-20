Бил отказал «Вулверхэмптону» и решил остаться в «КПР»

Главный тренер «КПР» Майкл Бил решил отказаться от возможности возглавить «Вулверхэмптон». Такое решение английский специалист принял сегодня утром, когда волки предприняли последнюю попытку заполучить его на вакантную должность наставника. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Бил намерен продолжать строить свой проект в «КПР». После вчерашней победы над «Кардиффом» «обручи» поднялись на первую строчку в Чемпионшипе. Майкл опасался, что будет жалеть, если покинуть «Лофтус Роуд» в такой момент.

Теперь «Вулверхэмптон» может вернуться к кандидатуре своего бывшего тренера Нуну Эшпириту Санту.