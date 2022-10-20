Анчелотти, Гвардиола и Моуринью претендуют на звание лучшего тренера года

Обнародован список претендентов на звание лучшего тренер мира по версии Globe Soccer Awards. В него включены 20 специалистов: Анчелотти, Гвардиола, Хави, Клопп, Моуринью, Нагельсманн, Пиоли, Почеттино, Бомпастор, Консейсау, Эмери, Феррейра, Гаушо, Хиральдес, Гласнер, Индзаги, Слот, Спаллетти, Восс-Текленбург, Вигман.

Вручение награды в данной номинации пройдет на торжественной церемонии, которая состоится в Объединённых Арабских Эмиратах 17 ноября 2022 года.

Добавим, что ранее был представлен аналогичный список с претендентами на звание лучшего игрока 2022 года.