Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года

Представлен список номинантов на звание лучшего футболиста мира по версии Globe Soccer Awards. В него вошли 25 игроков: Бензема, Левандовски, де Брёйне, Холанн, Месси, Роналду, Мбаппе, Модрич, Неймар, Канселу, Каземиро, Куртуа, Диас, Фоден, Алле, Иммобиле, Винисиус, Кейн, Киммих, Марез, Мане, Нкунку, Салах, Сон Хынмин, Александер-Арнольд.

Награждение победителя в данной номинации состоится на церемонии, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) 17 ноября текущего года.

Напомним, что в начале этой недели был объявлен обладатель «Золотого мяча» от France Football. Им стал нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.