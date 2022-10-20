Ван Нистелрой: «Гакпо хотят не только клубы из АПЛ»

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Коди Гакпо. Напомним, летом голландцем интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Лидс» и «Саутгемптон».

«Коди интересен не только клубам из Английской премьер-лиги. Конечно, та форма, которую он демонстрирует в последние 3-4 месяца доказывает то, что Гакпо является исключительным футболистом. За ним следят также клубы из других точек Европы», – сказал ван Нистелрой на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

В этом сезоне Гакпо уже отметился 9 голами и 7 результативными передачами в 10 турах чемпионата Голландии.