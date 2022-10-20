«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» нацелились на звёздного португальца

Португальский форвард Жоау Фелиш может сменить мадридский «Атлетико» на другой европейский топ-клуб. Согласно информации журналистов AS, заинтересованность в его услугах проявляют сразу три гранда. Речь идет о мюнхенской «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро. Напомним, что «Атлетико» купил Жоау у «Бенфики» за 126 миллионов.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Фелиш провел девять матчей, записав на свой счет три результативные передачи.