«Арсенал» нацелился на защитника франкфуртского «Айнтрахта»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». По информации от журналиста Саймона Коллинза, француз является серьёзной опцией для команды Микеля Артеты.

У Ндики в конце сезона заканчивается контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Это значит, что в январе «канониры» могут заполучить защитника по скидке. Немецкий клуб не исключает продажу 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Ндика провёл 9 матчей за «Айнтрахт» в немецкой Бундеслиге. В этих поединках футболист не отметился ни одним результативным действием. Игрок выступает за свой нынешний клуб с 2018 года, когда перешёл из «Осера».