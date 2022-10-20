«Арсенал» нацелился на бразильца, которого хотят «Реал» и «Барселона»

Перспективный бразильский форвард Эндрик, выступающий у себя на родине за «Палмейрас», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сообщениям журналистов портала Fourfourtwo, заинтересованность в трансфере 16-летнего таланта проявляет лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что помимо «канониров» заполучить Эндрика хотят мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и «Манчестер Сити».

Прошедшим летом нападающий заключил первый профессиональный контракт с «Палмейрасом». В нем прописана сумма отступных, которая равняется 32 миллионам евро.