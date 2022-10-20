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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два суперклуба АПЛ хотят купить Хвичу

20 Октября 2022 • 11:09 Комментировать (1)

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, поигравший в Российской премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин», может сменить чемпионат Италии на АПЛ. Об этом сообщают журналисты Calciomerato.

По данным источника, заинтересованность в услугах 21-летнего исполнителя проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В свою очередь неаполитанский клуб не собирается отпускать Хвичу и готов предложить ему контракт на улучшенных условиях.

Каварацхелия пополнил ряды «Наполи» минувшим летом, заключив долгосрочный трудовой договор. В 14 матчах за итальянскую команду полузащитник забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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One Live
20 Октября 2022 в 11:58
Надо окрепнуть в Наполи, а через пару сезонов переходить. В МС и Ливерпуле конкуренция намного выше!
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