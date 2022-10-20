Экс-игрок сборной Англии: «Позорный поступок Роналду, он ставит себя выше «МЮ»

Экс-футболист сборной Англии Дэнни Миллз в критической форме высказался о поступке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время вчерашнего матча против «Тоттенхэма» в 12-м туре Премьер-лиги.

«Настоящий позор. Роналду проявил неуважение к клубу, тренеру и фанатам. Он ставит себя выше всех. Позорное поведение», - передает слова Дэнни Fox Sports.

Криштиану начал игру в запасе и не появился на поле до 90-й минуты. По этой причине 37-летний звездный голеадор принял решение покинуть скамейку запасных, не дождавшись финального свистка, хотя еще мог выйти на поле.

Матч на «Олд Траффорд» завершился победой «МЮ» со счетом 2:0.

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