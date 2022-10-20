Клопп оценил игру Нуньеса в матче с «Вест Хэмом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего Дарвина Нуньеса во вчерашнем матче 12-го тура чемпионата Англии против лондонского «Вест Хэма» (1:0). Уругваец стал автором единственного гола в матче.

«Дарвин показал отличную игру. У него большой талант, а ведь ему всего 22 года. Он забил победный мяч, я рад за него», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Нуньес провел семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Ливерпуль» набрал 16 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.