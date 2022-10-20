Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинес назвал две проблемы Роналду в «Манчестер Юнайтед»

20 Октября 2022 • 07:36 Комментировать

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о неудачном этапе карьеры португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я сейчас вижу две проблемы. Первая заключается в том, что КриРо уже 37 лет, поэтому, когда он проводит плохую игру, все говорят, что он уже слишком стар. Это идет как какое-то оправдание.

Вторая проблема – пять замен. Криштиану из той эпохи, где привыкли играть все 90 минут. Если же тебя тогда меняли, то это воспринималось как минус футболисту. Однако сейчас атакующие игроки могут не всегда играть весь матч, иногда им дают по тайму или 30 минут», - передает слова специалиста Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ Роналду отметился всего одним голом в восьми играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 21:30
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.40 2.70
Видео
20.10.22 в 22:15
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2.08 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Это неприемлемо»: Линекер раскритиковал поступок Роналду
07:36 · Англия. Премьер-лига
Мартинес назвал две проблемы Роналду в «Манчестер Юнайтед»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Эвра назвал проблему «Манчестер Юнайтед», упомянув Роналду
06:52 · Англия. Премьер-лига
Аррисабалага: «Ощущение, что потеряли два очка»
06:45 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Тяжело взятое очко»
06:40 · Англия. Премьер-лига
Конте проиграл все четыре матча на «Олд Траффорде»
06:33 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Очень приятно сохранить ворота сухими»
06:24 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Заставили «Ливерпуль» побегать»
06:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Победу заслужили»
06:01 · Англия. Премьер-лига
Автор гола «Ньюкасла»: «Хочу так всегда работать»
05:50 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Нам приходилось всё выгребать»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ушёл от вопросов про ситуацию с Роналду
05:05 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Мы должны созидать больше»
04:26 · Англия. Премьер-лига
О'Нил: «Мы заслуживали хоть что-то»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «Всё было идеально»
Все новости
Рекомендуем