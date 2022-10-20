Эвра назвал проблему «Манчестер Юнайтед», упомянув Роналду

Известный в прошлом французский защитник Патрис Эвра, поигравший за «Манчестер Юнайтед», высказался о низкой результативности «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«В команде есть Роналду, Фернандеш, Санчо. В общей сложности забито 13 голов. Взгляните на «Манчестер Сити», у них один Холанн забил больше. Не хочу сравнивать, ведь также важна и защита, но у «МЮ» явно нет недостатка в хороших исполнителях. Просто не хватает точности», - цитирует Патриса United Zone.

В последнем матче «красные дьяволы» на своем поле победили лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.