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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра назвал проблему «Манчестер Юнайтед», упомянув Роналду

20 Октября 2022 • 07:19 Комментировать

Известный в прошлом французский защитник Патрис Эвра, поигравший за «Манчестер Юнайтед», высказался о низкой результативности «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«В команде есть Роналду, Фернандеш, Санчо. В общей сложности забито 13 голов. Взгляните на «Манчестер Сити», у них один Холанн забил больше. Не хочу сравнивать, ведь также важна и защита, но у «МЮ» явно нет недостатка в хороших исполнителях. Просто не хватает точности», - цитирует Патриса United Zone.

В последнем матче «красные дьяволы» на своем поле победили лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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