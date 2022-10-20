Ван Дейк: «Очень приятно сохранить ворота сухими»

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу с минимальным счетом над «Вест Хэмом», она стала уже третьей подряд для команды Юргена Клоппа. Матч прокомментировал защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, он доволен тем, что команда не пропустила.

- Мы выиграли, и это сейчас самое важное. Отлично, что сыграли всухую, хотя они выставили аж четыре нападающих. Нам пришлось защищаться, и мы снова, как и в предыдущем матче, сделали это наилучшим образом, - цитирует ван Дейка BBC Sport.

В следующем, тринадцатом туре «Ливерпулю» предстоит игра с «Ноттингем Форест».