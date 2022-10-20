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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Заставили «Ливерпуль» побегать»

20 Октября 2022 • 06:24 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
окончен

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу с минимальным счетом над «Вест Хэмом», и Дэвид Мойес, наставник «Вест Хэма», считает, что его команда дала бой гранду английского футбола.

- Мы были близки к тому, чтобы уехать домой с чем-то, не с пустыми руками. Мы оказали давление на «Ливерпуль», мы создали множество шансов. Не забили пенальти. Если мы будем играть подобным образом все время, до побед было бы много больше. Но на «Энфилде» заработать результат и впрямь сложно. Но мы были близки, - считает Мойес, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес
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