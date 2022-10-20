Клопп: «Победу заслужили»

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу с минимальным счетом над «Вест Хэмом», и Юрген Клопп, наставник вице-чемпионов Англии, прокомментировал итоги игры.

- Я восхищен. Многое было очень хорошо. Мы создавали большие проблемы «Вест Хэму», но в такой футбол надо было играть все 90 минут, чего не произошло. Выход таких игроков, как Майкл Антонио, повысил угрозу длинных забросов мяча, нам приходилось серьезно защищаться. Но мы получили результат, мы заслужили результат, - цитирует Клоппа BBC Sport.

В следующем, тринадцатом туре «Ливерпулю» предстоит игра с «Ноттингем Форест».