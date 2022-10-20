Автор гола «Ньюкасла»: «Хочу так всегда работать»

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасла», и это было уже шестое поражение «ирисок» в текущем сезоне. Автор гола «Ньюкасла» Мигель Альмирон славно поработал в этой игре, поделившись своими ощущениями.

- Я очень хорошо чувствую себя, рад за команду. Хочу и дальше работать подобным образом. Забить на «Сент-Джеймс парке» очень приятно, тут особые фаны. Я хотел забить еще и во втором тайме, но мы все равно выиграли, и это самое важное, - цитирует слова Альмирона BBC Sport.

В следующем сезоне «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».