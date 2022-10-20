Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау: «Нам приходилось всё выгребать»

20 Октября 2022 • 05:50 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Эвертон
окончен

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасла», и это было уже шестое поражение «ирисок» в текущем сезоне. Наставник «сорок» Эдди Хау доволен успехами команды, он отметил физическую подготовку своих игроков.

- Очень хорошее выступление. Это не был легкий, техничный футбол, было очень много борьбы, физической борьбы в центре поля, я восхищаюсь проявленным игроками характером и тем, как мы защищались. «Эвертон» - сильный соперник, который грузил мячи в штрафную, и нам приходилось все это выгребать, - заявил Хау в интервью BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Эдди Хау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
0
2.50 3.35 2.85
Видео
20.10.22 в 21:30
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.40 2.70
Видео
20.10.22 в 22:15
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2.08 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
06:01 · Англия. Премьер-лига
Автор гола «Ньюкасла»: «Хочу так всегда работать»
05:50 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Нам приходилось всё выгребать»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ушёл от вопросов про ситуацию с Роналду
05:05 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Мы должны созидать больше»
04:26 · Англия. Премьер-лига
О'Нил: «Мы заслуживали хоть что-то»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «Всё было идеально»
02:54 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Надо чаще играть подобным образом»
02:49 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Надо признать честно - соперник заслужил победу»
02:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Это командный успех» 1
02:39 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Понимаю разочарование Роналду» 1
02:31 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Может, хватит говорить о Роналду?» 1
02:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему в матче с «Тоттенхэмом» на месте Роналду на поле был Рэшфорд
01:04 · Англия. Премьер-лига
Роналду ушёл со скамейки запасных в концовке матче с «Тоттенхэмом» 2
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» без Роналду уверенно переиграл «Тоттенхэм» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов 10
19 Октября
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Саутгемптон» добились минимальных побед
Все новости
Рекомендуем