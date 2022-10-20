Хау: «Нам приходилось всё выгребать»

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасла», и это было уже шестое поражение «ирисок» в текущем сезоне. Наставник «сорок» Эдди Хау доволен успехами команды, он отметил физическую подготовку своих игроков.

- Очень хорошее выступление. Это не был легкий, техничный футбол, было очень много борьбы, физической борьбы в центре поля, я восхищаюсь проявленным игроками характером и тем, как мы защищались. «Эвертон» - сильный соперник, который грузил мячи в штрафную, и нам приходилось все это выгребать, - заявил Хау в интервью BBC Sport.