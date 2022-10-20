Лэмпард: «Мы должны созидать больше»

В двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасла», и это было уже шестое поражение «ирисок» в текущем сезоне. Разумеется, наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард разочарован итогами игры, он считает, что его команда не создает в достаточной степени на поле.

- Статистика говорит сама за себя, мы не были опасны в штрафной площади. В остальном статистика хороша, но только не в этом. «Ньюкасл», определенно, лучше нас в плане созидания, они были опаснее в штрафной площади. Есть вещи, которыми я доволен, но не всем, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.