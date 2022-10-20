О'Нил: «Мы заслуживали хоть что-то»

В двенадцатом туре чемпионата английской Премьер-лиги «Саутгемптон» переиграл в выездном матче «Борнмут», и это была четвертая победа в текущем сезоне для «святых». Временный наставник «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал итоги прошедшего поединка.

- Я понимаю, как иногда сложно добиться результата, как надо стараться, и как не всегда это получается. Мы точно заслуживали получить хоть что-то в этой игре. Но «Саутгемптон» отлично использовал свой шанс, причем мы помогли ему в той ситуации. Разочарован, но в то же время горжусь своими футболистами, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.