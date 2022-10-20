Хазенхюттль: «Всё было идеально»

В двенадцатом туре чемпионата английской Премьер-лиги «Саутгемптон» переиграл в выездном матче «Борнмут», и это была четвертая победа в текущем сезоне для «святых», чем очень доволен Ральф Хазенхютть, наставник «Саутгемптона».

- Я горжусь. Ребята приложили настоящее усилие. Мы абсолютно заслуженно победили, при этом не пропустив. Хорошая работа, хороший анализ предыдущего матча, мы попробовали быть смелее после того, как открыли счет. И все сработало. Все было идеально, - цитирует слова Хазенхюттля BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Саутгемптон» примет дома лидера - лондонский «Арсенал».