«Ньюкасл» и «Саутгемптон» добились минимальных побед

В чемпионате Англии прошли очередные матчи 12-го тура. «Ньюкасл» играл против «Эвертона» и победил со счётом 1:0 благодаря голу Мигеля Альмирона на 31-й минуте. Этот успех позволил «полосатым» выйти на пятое место в таблице.

«Саутгемтон» переиграл» «Борнмут» на выезде с таким же результатом, точный удар в активе Че Адамса на 9-й минуте. «Святые» наконец-то прервали серию неудач и покинули зону вылета.