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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Саутгемптон» добились минимальных побед

19 Октября 2022 • 23:31 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Эвертон
окончен

В чемпионате Англии прошли очередные матчи 12-го тура. «Ньюкасл» играл против «Эвертона» и победил со счётом 1:0 благодаря голу Мигеля Альмирона на 31-й минуте. Этот успех позволил «полосатым» выйти на пятое место в таблице.

«Саутгемтон» переиграл» «Борнмут» на выезде с таким же результатом, точный удар в активе Че Адамса на 9-й минуте. «Святые» наконец-то прервали серию неудач и покинули зону вылета.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Эвертон
(1:0) Альмирон Мигель31'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр Фабиан  44'Ботман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтон  24' 46' (Уиллок Джо ( 46') Альмирон Мигель 73' (Фрейзер Райан ( 73') Уилсон Каллум 87' (Вуд Крис ( 87') Мёрфи Джейкоб 72' (Андерсон Эллиот ( 72')
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалШелви ДжонджоКариус ЛорисЛасcеллс Джамал
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусКоди КонорТарковски Джеймс  89'Миколенко ВиталийАйуоби Алекс 73' (Гарнер Джеймс ( 73') Гуэйе Идрисса  64'Онана АмадуГордон Энтони  44'Калверт-Льюин Доминик  7' 73' (Мопе Нил ( 73') Грэй Демарай 79' (Макнил Дуайт ( 79')
Запасные: Бегович АсмирДукуре АбдулайДэвис ТомКин МайклХолгейт МэйсонВинагре Рубен
19 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Протокол игры 
Борнмут0:1Саутгемптон
  9' Адамс Че (0:1)
Нето Мурара  Смит Адам  Сенеси Маркос   77' (Ротуэлл Джо (   77' Мефам Крис   43'  Фредерикс Райан   83' (Дембеле Сирики (   83' Тавернер Маркус  Кук Льюис  Кристи Райан   62' (Станислас Жуниор (   62' Хефферсон Лерма  Биллинг Филип   83' (Мур Киффер (   83' Соланке Доминик
Запасные: Траверс Марк  Стэйси Джек  Земура Джордан  Пирсон Бен  Энтони Джейдон
Базуну Гэвин  Уокер-Питерс Кайл   66' (Армстронг Стюарт (   66'   90' Чалета-Цар Дуе  Салису Мохаммед  Перро Ромен   15'   88' (Диалло Ибраима (   88' Эльюнусси Мохамед  Мэйтленд-Найлс Эйнсли   43'   88' (Хуан Лариос (   88' Уорд-Праус Джеймс  Арибо Джо   64' (Лянко Войнович (   64' Адамс Че  Армстронг Адам   88' (Дженепо Мусса (   88')
Запасные: Маккарти Алекс  Эдози Самуэль  Уолкотт Тео  Мара Секу
 19 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон
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