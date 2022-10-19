«Ньюкасл» и «Саутгемптон» добились минимальных побед

В чемпионате Англии прошли очередные матчи 12-го тура. «Ньюкасл» играл против «Эвертона» и победил со счётом 1:0 благодаря голу Мигеля Альмирона на 31-й минуте. Этот успех позволил «полосатым» выйти на пятое место в таблице.
«Саутгемтон» переиграл» «Борнмут» на выезде с таким же результатом, точный удар в активе Че Адамса на 9-й минуте. «Святые» наконец-то прервали серию неудач и покинули зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Альмирон Мигель31'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан• 44'Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон 24'46' (Уиллок Джо (46') •Альмирон Мигель73' (Фрейзер Райан (73') •Уилсон Каллум87' (Вуд Крис (87') •Мёрфи Джейкоб72' (Андерсон Эллиот (72')
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Коди Конор•Тарковски Джеймс• 89'Миколенко Виталий•Айуоби Алекс73' (Гарнер Джеймс (73') •Гуэйе Идрисса• 64'Онана Амаду•Гордон Энтони• 44'Калверт-Льюин Доминик 7'73' (Мопе Нил (73') •Грэй Демарай79' (Макнил Дуайт (79')
19 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Протокол игры
|9' Адамс Че (0:1)
Нето Мурара • Смит Адам • Сенеси Маркос 77' ( Ротуэлл Джо ( 77') • Мефам Крис • 43'Фредерикс Райан 83' ( Дембеле Сирики ( 83') • Тавернер Маркус • Кук Льюис • Кристи Райан 62' ( Станислас Жуниор ( 62') • Хефферсон Лерма • Биллинг Филип 83' ( Мур Киффер ( 83') • Соланке Доминик
Запасные: Траверс Марк • Стэйси Джек • Земура Джордан • Пирсон Бен • Энтони Джейдон
Базуну Гэвин • Уокер-Питерс Кайл 66' ( Армстронг Стюарт ( 66' ) • 90'Чалета-Цар Дуе • Салису Мохаммед • Перро Ромен 15' 88' ( Диалло Ибраима ( 88') • Эльюнусси Мохамед • Мэйтленд-Найлс Эйнсли 43' 88' ( Хуан Лариос ( 88') • Уорд-Праус Джеймс • Арибо Джо 64' ( Лянко Войнович ( 64') • Адамс Че • Армстронг Адам 88' ( Дженепо Мусса ( 88')
Запасные: Маккарти Алекс • Эдози Самуэль • Уолкотт Тео • Мара Секу
19 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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