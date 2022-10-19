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«Ливерпуль» разрывал оборону «Вест Хэма», но забил только раз

19 Октября 2022 • 23:26 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
окончен

В вынесенном на будние дни туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против «Вест Хэма». «Красные» доминировали на поле, пускай и победили не очень убедительно - 1:0. В середине первого тайма после подачи Костаса Цимикаса свой первый гол на «Энфилде» забил Дарвин Нуньес. Он же не реализовал выход один на один с голкипером, а в конце тайма зарядил в перекладину. Джаррод Боуэн заработал пенальти, но не смог с точки переиграть Алиссона Бекера. После перерыва моментов было поменьше, Курт Зума зарядил в штангу своих ворот, прерывая прострел, а Мохамед Салах не забил, оказавшись сам перед воротами.

«Ливерпуль» уже седьмой.

Протокол игры  
Ливерпуль1:0Вест Хэм
(1:0) Нуньес Дарвин22'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес ДжоВан Дейк ВиргилЦимикас Костас 81' (Робертсон Эндрю ( 81') Салах МохамедХендерсон ДжорданАлькантара Тьяго 58' (Фабиньо Энрике ( 58') Карвалью Фабиу 58' (Эллиотт Харви ( 58') Фирмино Роберто 81' (Милнер Джеймс ( 81') Нуньес Дарвин 58' (Джонс Кёртис ( 58')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинКларк Бобби
Фабьянски ЛукашДжонсон БенЗума КуртКерер ТилоКрессуэлл АаронДаунс Флинн 74' (Антонио Майкл ( 74') Соучек ТомашРайс ДекланФорнальс Пабло 61' (Бенрахма Саид ( 61') Боуэн ДжарродСкамакка Джанлука
Запасные: Лансини МануэльОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериЦоуфал ВладимирКовентри КонорАреола АльфонсРэндолф Даррен
19 октября. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Вест Хэм
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