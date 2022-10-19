«Ливерпуль» разрывал оборону «Вест Хэма», но забил только раз

В вынесенном на будние дни туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против «Вест Хэма». «Красные» доминировали на поле, пускай и победили не очень убедительно - 1:0. В середине первого тайма после подачи Костаса Цимикаса свой первый гол на «Энфилде» забил Дарвин Нуньес. Он же не реализовал выход один на один с голкипером, а в конце тайма зарядил в перекладину. Джаррод Боуэн заработал пенальти, но не смог с точки переиграть Алиссона Бекера. После перерыва моментов было поменьше, Курт Зума зарядил в штангу своих ворот, прерывая прострел, а Мохамед Салах не забил, оказавшись сам перед воротами.

«Ливерпуль» уже седьмой.