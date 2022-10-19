«Ливерпуль» разрывал оборону «Вест Хэма», но забил только раз

В вынесенном на будние дни туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против «Вест Хэма». «Красные» доминировали на поле, пускай и победили не очень убедительно - 1:0. В середине первого тайма после подачи Костаса Цимикаса свой первый гол на «Энфилде» забил Дарвин Нуньес. Он же не реализовал выход один на один с голкипером, а в конце тайма зарядил в перекладину. Джаррод Боуэн заработал пенальти, но не смог с точки переиграть Алиссона Бекера. После перерыва моментов было поменьше, Курт Зума зарядил в штангу своих ворот, прерывая прострел, а Мохамед Салах не забил, оказавшись сам перед воротами.
«Ливерпуль» уже седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Нуньес Дарвин22'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас81' (Робертсон Эндрю (81') •Салах Мохамед•Хендерсон Джордан•Алькантара Тьяго58' (Фабиньо Энрике (58') •Карвалью Фабиу58' (Эллиотт Харви (58') •Фирмино Роберто81' (Милнер Джеймс (81') •Нуньес Дарвин58' (Джонс Кёртис (58')
Фабьянски Лукаш•Джонсон Бен•Зума Курт•Керер Тило•Крессуэлл Аарон•Даунс Флинн74' (Антонио Майкл (74') •Соучек Томаш•Райс Деклан•Форнальс Пабло61' (Бенрахма Саид (61') •Боуэн Джаррод•Скамакка Джанлука
19 октября. Стадион "Энфилд".
Бан пользователя