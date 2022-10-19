Тренер «КПР» Бил стал фаворитом на пост наставника «Вулверхэмптона»

Главный тренер «КПР» Майкл Бил стал главным фаворитом на пост наставника «Вулверхэмптона». Об этом в социальных сетях сообщает британский журналист Дэвид Орнштейн.

Напомним, помимо кандидатуры Била «Вулверхэмптон» рассматривал вариант с приглашением своего бывшего наставника Нуну Эшпириту Санту, который уже год находится без работы после увольнения из лондонского «Тоттенхэма».

«КПР» под руководством Била в данный момент располагается на шестом месте в Чемпионшипе. В прошлой кампании «обручи» финишировали на одиннадцатой строчке.

«Вулверхэмптон» идёт на 17 месте в Премьер-лиге в одном очке от зоны вылета.