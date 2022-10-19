Полузащитник «Челси» Жоржиньо отклонил предложение клуба о подписании нового контракта. Об этом рассказывают английские СМИ, в частности Evening Standard. Отмечается, что Жоржиньо недоволен тем, что предложение не предусматривает повышения оклада.

Очевидно, что переговоры между «Челси» и Жоржиньо будут продолжаться. На этом фоне интерес к хавбеку сборной Италии проявляют «Ювентус», «Милан» и «Барселона». При этом непонятно, сможет ли кто-то из этих клубов удовлетворить аппетиты Жоржиньо по финансам.

В сезоне 2022/2023 30-летний Жоржиньо провёл за «Челси» 13 матчей, в которых забил два гола.