Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре заявил о желании вернуться в Испанию.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Траоре провёл в «Барселоне» на правах аренды. Адама является воспитанником каталонского клуба.

«Испания – страна, которую я люблю, и где я родился. Всему своё время. Я возвращался в «Барселону» на несколько месяцев. У меня были другие варианты, но я вернулся и помог команде.

Не знаю, где именно я окажусь, но я уверен, что однажды вернусь в Испанию. Сейчас же я сосредоточен на сезоне», - сказал Траоре AS.

В девяти матчах сезона 2022/2023 Адама Траоре забил два гола.