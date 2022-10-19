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​«Ньюкасл» нацелился на форварда «Интера» слухи

19 Октября 2022 • 15:27 Комментировать

«Ньюкасл» строит планы по усилению своего состава на ближайшие трансферные окна. Как сообщает CalcioMercato, на радаре английского клуба оказался нападающий «Интера» Хоакин Корреа.

По данным источника, трансфер Корреа может обойтись «Ньюкаслу» в 30 миллионов евро. Футболист может быть заинтересован в переезде, поскольку он не является твёрдым игроком основы «Интера».

В сезоне 2022/2023 28-летний Хоакин Корреа записал на свой счёт два гола и два результативных паса в 12 матчах.

Отметим, что «Ньюкасл» на текущую минуту занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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