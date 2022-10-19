«Ньюкасл» строит планы по усилению своего состава на ближайшие трансферные окна. Как сообщает CalcioMercato, на радаре английского клуба оказался нападающий «Интера» Хоакин Корреа.

По данным источника, трансфер Корреа может обойтись «Ньюкаслу» в 30 миллионов евро. Футболист может быть заинтересован в переезде, поскольку он не является твёрдым игроком основы «Интера».

В сезоне 2022/2023 28-летний Хоакин Корреа записал на свой счёт два гола и два результативных паса в 12 матчах.

Отметим, что «Ньюкасл» на текущую минуту занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.