​Полиция расследует инцидент с автобусом «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. После игры автобус «горожан» атаковали местные болельщики. Транспортное средство пострадало – у него было разбито лобовое стекло.

Полиция начала расследование этого инцидента, о чём рассказывает BBC на страницах своего сайта. Правоохранительные органы призвали всех, у кого есть какие-либо полезные видеозаписи, сообщить об этом и помочь следствию.

Напомним, что фанаты «Ливерпуля» по ходу игры бросали монеты в Хосепа Гвардиолу. К счастью, главный тренер «Манчестер Сити» не пострадал.