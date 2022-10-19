​Конте недоволен проведением чемпионата мира в конце года

Главный тренер «Тоттенхэма» недоволен структурой сезона 2022/2023, которая весьма необычна из-за проведения чемпионата мира в ноябре-декабре. В национальных чемпионатах возникает пауза длиной в месяц, и футболистам потом будет непросто вернуться к играм за клубы, особенно тем, кто дойдёт до решающих стадий мундиаля.

«Раньше система была идеальна для всех. А эту ситуацию мне не хотелось бы повторять. Хорошо, проведите чемпионат мира зимой, а затем давайте вернёмся к чемпионатам мира летом», - сказал Конте, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, что чемпионат мира был сдвинут на конец года из-за климатических особенностей в Катаре.