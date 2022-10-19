​Бош ведёт переговоры с «Вулверхэмптоном»

Отпуск Петера Боша может оказаться недолгим. Недавно голландский специалист был уволен из «Лиона», а теперь он ведёт переговоры с «Вулверхэмптоном». Об этом рассказывает журналист немецкого Bild Кристиан Фальк.

Отмечается, что Петер Бош очень заинтересован в работе в Английской премьер-лиге, поэтому переговоры могут закончиться положительно.

Напомним, что недавно «Вулверхэмптон» отправил в отставку Бруну Лаже по причине неудовлетворительных результатов команды. На текущий момент «волки» занимают лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.