Гакпо: «В последние дни трансферного окна у меня были лишь варианты с «Лидсом» и «Саутгемптоном»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо признался, что в последние дни трансферного окна мог оказаться в одном из клубов Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Саутгемптоне» и «Лидсе», который пытались заполучить игрока, но в итоге получили отказ.

«Переговоры с «Манчестер Юнайтед» завершились за неделю до закрытия трансферного окна, поэтому в дедлайне у меня было всего два варианта – «Лидс» и ли «Саутгемптон». В конце концов, я остался в ПСВ, но это был очень стрессовый период», – цитирует Гакпо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Гакпо в новом сезоне отметился девятью голами и семью ассистами в 10 турах чемпионата Голландии.