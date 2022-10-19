Два клуба АПЛ пытались купить Неймара

Звездный бразильский нападающий Неймар мог покинуть французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Как информирует Diario Sport, в подписании футболиста был заинтересован лондонский «Челси». Стороны вели переговоры, однако они не увенчались успехом.

Также оформить переход 30-летнего форварда пытался еще один представитель АПЛ – «Ньюкасл». Однако «сороки» сами отказались от сделки, не сумев удовлетворить финансовые запросы бразильца.

В текущем сезоне Неймар забил девять голов и отдал семь ассистов в 11 матчах Лиги 1. Его трудовой договор с парижанами рассчитан до лета 2025 года.