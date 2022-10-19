Игрока «МЮ», подозреваемого в изнасиловании, отпустили под залог

Форвард Мэйсон Гринвуд, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», был выпущен под залог после заседания в суде Манчестера. Игрока обвиняют в изнасиловании. Об этом рапортует таблоид The Sun.

Напомним, что футболист «красных дьяволов» был арестован в январе нынешнего года после обвинений со стороны его экс-девушки Гарриет Робсон, опубликовавшей фото побоев, а также аудиозапись, на которой ее принуждают к половой близости.

Следующее заседание по делу 21-летнего нападающего состоится 21 ноября.

Гринвуд выступает за манкунианцев с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.