«Вест Хэм» 18 матчей подряд не может обыграть на выезде команды из топ-6 АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» уже 18 матчей подряд не может обыграть на выезде в чемпионате Англии команды из «большой шестёрки». В этих поединках у «молотобойцев» всего две ничьи и 16 поражений.

Напомним, что в следующем туре Английской премьер-лиги «Вест Хэму» предстоит сыграть на выезде против «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, но при этом в последнем туре чемпионата мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити».

«Вест Хэм», в свою очередь, не проигрывает во всех турнирах 5 матчей подряд, хотя в начале сезона «молотобойцы» долгое время не могли одержать первую победу.