Лэмпард: «Мы знаем, что находимся на несколько шагов позади «Ньюкасла»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ближайшего тура Английской премьер-лиги, где его команде предстоит сыграть на выезде с «Ньюкаслом».

«Ньюкасл» – это очень сильная и трудолюбивая команда. Я всегда восхищаюсь подобными качествами. Я думаю, что нас тоже можно таковыми назвать. Тем не менее, мы знаем, что находимся на несколько шагов позади «Ньюкасла». Несмотря на это, у нас есть оптимизм, потому что мы прогрессируем», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграл в нулевую ничью с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».