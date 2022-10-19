«Челси» нацелился на топ-бомбардира из Лиги 1

Канадский нападающий Джонатан Дэвид, который выступает за французский «Лилль», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По данным источника, заинтересованность в услугах игрока проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» рассчитывают оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Джонатан принял участие в 11 поединках за «Лилль», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.