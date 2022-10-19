Салах и Марез получили работу на ЧМ-2022

Звездные нападающие Мохамед Салах и Рияд Марез, выступающие в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» соответственно, будут работать экспертами на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщается в социальных сетях StadDoha.

Стоит напомнить, что сборные Египта и Алжира не смогли пробиться на мундиаль. Команда Салаха проиграла в стыковых матчах Сенегалу, а Марез и компания оказались слабее Камеруна.

Чемпионат мира состоится с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Местом проведения станет Катар. Турнир впервые в своей истории пройдет на Ближнем Востоке.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая выиграла мундиаль в России.