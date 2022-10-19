Лэмпард уверен, что Онана сможет проявить себя в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард уверен в том, что молодой полузащитник Амаду Онана ещё успеет проявить себя в стане «ирисок». Напомним, хавбек перебрался на «Гудисон» этим летом из «Лилля» за сумму в районе 40 миллионов евро.

«Амаду – очень талантливый парень и мы действительно рады, что он есть у нас в команде. Я думаю, что в будущем ситуация станет лучше. Когда я только начал с ним разговаривать, то сразу понял, что он является большой личностью и очень зажигательным молодым человеком», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, в 9 матчах этого сезона Онана отметился одной результативной передачей в Премьер-лиге.