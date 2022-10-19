Клопп: «Вест Хэм» всегда доставляет много проблем «Ливерпулю»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем поединке против лондонского «Вест Хэма» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги.

«Этому матчу нужно придать большое значение. Мы уважительно относимся к сопернику. «Вест Хэм» постоянно доставляет нам много проблем. Их тренерский штаб проделывает большой объем работы. За эту команду выступают много классных футболистов», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдцев.

Поединок между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.