«Арсенал» и «Ювентус» могут обменяться игроками

Туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал» могут оформить обмен футболистами. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Согласно сведениям источника, ряды английского коллектива может пополнить американский полузащитник Уэстон Маккенни. В обратном направлении «канониры» планируют отправить бельгийца Альберта Локонгу. Ранее в прессе сообщалось, что «старая синьора» подыскивает варианты расставания с Маккенни.

В нынешнем сезоне Серии А Уэстон провел 13 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На счету Локонги девять матче в текущем розыгрыше АПЛ.