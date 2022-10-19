Поттер объяснил, почему Закария не играет в «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о будущем в команде швейцарского полузащитника Дениса Закарии, арендованного у туринского «Ювентуса в летнее трансферное окно. Он до сих пор не дебютировал за «синих».

«Уйдет ли он в январе? Пока такого решения нет. Закария занимается в общей группе. Денис хорошо тренируется и готов выйти на поле. Но в команде большая конкуренция на этой позиции. Тем не менее Денис – важный элемент коллектива. Это терпеливый игрок, который ждет своего шанса», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Арендное соглашении Закарии с «пенсионерами» рассчитано до середины 2023 года.