Тен Хаг высказался о 12 игроках, у которых истекают контракты с «МЮ»

Голландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался о футболистах, у которых истекают контракты с «красными дьяволами». В общей сложности команду могут покинуть 12 игроков.

«Сейчас мы думаем исключительно о матчах. Впереди еще очень длинный сезон, поэтому не хочу, чтобы лишние разговоры сбивали наш настрой. Нужно сконцентрироваться на матчах, а не на переговорах», - передает слова тренера BBC Sport.

В число игроков с истекающим контрактом входят Криштиану Роналду, Давид де Хеа, Маркус Рэшфорд, Фред, Диогу Далот, Люк Шоу и другие.