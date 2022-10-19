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Месси вернулся в лидеры: авторитетное издание назвало главных претендентов на следующий «Золотой мяч»

19 Октября 2022 • 02:23 Комментировать (2)

Карим Бензема получил свою награду, и в ближайший год футбольный мир будет гадать, кто же станет следующим обладателем престижного индивидуального трофея.

Издание Goal составило свой рейтинг главных претендентов на текущую минуту. Пятое место занимает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, уверенно стартовавший после перехода из «Баварии», четвёртый – Эрлинг Холанн, который «выиграл бы «Золотой мяч», если бы награда вручалась завтра, но не сыграет на ЧМ-2022, что снижает его шансы».

В топ-3 – сразу три представителя «ПСЖ»: третий – Килиан Мбаппе, второй – Неймар, первый – семикратный обладатель приза Лионель Месси. Авторы портала считают, что успешное выступление на мундиале почти гарантированно сделает Месси претендентом на восьмой «Золотой мяч», учитывая его выдающуюся игру за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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KENIG
19 Октября 2022 в 02:54
Вот олени , тупая борода видимо проник в руководство журнала )
Roni
19 Октября 2022 в 02:47
а чего? а за что? )))) Роналду же лучше играет головой со скамейки запасных
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