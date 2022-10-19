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«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

19 Октября 2022 • 00:11 Комментировать
Кристал Пэлас
2:1
Вулверхэмптон
окончен

В 12-м туре Премьер-лиги встретились «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Игра получилась боевой и насыщенной моментами. На пятой минуте Шейк Дукуре зарядил в штангу дальним ударом, а вот гости свой шанс использовали, Адама Траоре забил головой. Рубен Невеш мог увеличить отрыв «волков», но со штрафного попал в каркас ворот.

Сразу после перерыва лондонцы сравняли счет, с передачи Уилфрида Заха отличился Эберечи Эзе, а на 70-й минуте уже сам Заха вырвал победу - 2:1.

Гости с 13 очками делят восьмое место, их соперник всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Кристал Пэлас2:1Вулверхэмптон
  31'Траоре Адама (0:1)
(1:1) Эзе Эберечи47'  
(2:1) Заха Уилфрид70'  
Гуаита ВисентеУорд Джоэл  39'Андерсен ЙоакимГехи Марк  90'Митчелл ТайрикШлупп ДжеффриДукуре Шейк  45'Эзе Эберечи 90' (Ридевальд Жайро ( 90') Олисе Майкл 80' (Айю Джордан ( 80') Эдуар Одсонн 81' (Матета Жан-Филипп ( 81') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллБалмер КофиМиливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсЭбиовей МалколмДжонстон Сэм
Са ЖозеСемеду НелсонКоллинз НатанКилман МаксБуэно УгоТраоре Бубакар  39' 59' (Моутинью Жоау ( 59') Невеш РубенТраоре Адама 58' (Гуэдеш Гонсалу ( 58') Луис Матеус II 58' (Joe Hodge ( 58') Поденсе ДаниэлКоста Диего 75' (Хи-Чан Хван ( 75')
Запасные: Кэмпбелл ЧемХонни КастроШаркич МатияРонен КоннорМоскера Йерсон
18 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Вулверхэмптон Кристал Пэлас
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