«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

В 12-м туре Премьер-лиги встретились «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Игра получилась боевой и насыщенной моментами. На пятой минуте Шейк Дукуре зарядил в штангу дальним ударом, а вот гости свой шанс использовали, Адама Траоре забил головой. Рубен Невеш мог увеличить отрыв «волков», но со штрафного попал в каркас ворот.

Сразу после перерыва лондонцы сравняли счет, с передачи Уилфрида Заха отличился Эберечи Эзе, а на 70-й минуте уже сам Заха вырвал победу - 2:1.

Гости с 13 очками делят восьмое место, их соперник всего в очке над зоной вылета.