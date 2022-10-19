«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

В 12-м туре Премьер-лиги встретились «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Игра получилась боевой и насыщенной моментами. На пятой минуте Шейк Дукуре зарядил в штангу дальним ударом, а вот гости свой шанс использовали, Адама Траоре забил головой. Рубен Невеш мог увеличить отрыв «волков», но со штрафного попал в каркас ворот.
Сразу после перерыва лондонцы сравняли счет, с передачи Уилфрида Заха отличился Эберечи Эзе, а на 70-й минуте уже сам Заха вырвал победу - 2:1.
Гости с 13 очками делят восьмое место, их соперник всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|31'Траоре Адама (0:1)
|(1:1) Эзе Эберечи47'
|(2:1) Заха Уилфрид70'
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл• 39'Андерсен Йоаким•Гехи Марк• 90'Митчелл Тайрик•Шлупп Джеффри•Дукуре Шейк• 45'Эзе Эберечи90' (Ридевальд Жайро (90') •Олисе Майкл80' (Айю Джордан (80') •Эдуар Одсонн81' (Матета Жан-Филипп (81') •Заха Уилфрид
Са Жозе•Семеду Нелсон•Коллинз Натан•Килман Макс•Буэно Уго•Траоре Бубакар 39'59' (Моутинью Жоау (59') •Невеш Рубен•Траоре Адама58' (Гуэдеш Гонсалу (58') •Луис Матеус II58' (Joe Hodge (58') •Поденсе Даниэл•Коста Диего75' (Хи-Чан Хван (75')
18 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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