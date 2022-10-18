Клопп: «Нуньес – машина»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в способностях Дарвина Нуньеса, несмотря на непростую адаптацию игрока в Англии.

23-летний форвард был куплен у португальской «Бенфики» минувшим летом за 75 млн евро без учёта бонусов, но не смог сходу зарекомендовать себя в «Ливерпуле», за что подвергался критике общественности. В последних трёх встречах Нуньес забил два мяча, и Клопп считает, что у уругвайца есть всё для успеха: «Дарвин – просто машина, он невероятно силён физически. На тренировках мы видим, что он становится всё лучше и лучше с каждым днём», – заявил наставник «красных».

В общей сложности Дарвин Нуньес отметился четырьмя голами и одним ассистом в 11 матчах за «Ливерпуль».