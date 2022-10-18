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Клопп: «Нуньес – машина»

18 Октября 2022 • 22:10 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1 1.42 X 4.90 2 7.00
Через 22 ч. 45 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в способностях Дарвина Нуньеса, несмотря на непростую адаптацию игрока в Англии.

23-летний форвард был куплен у португальской «Бенфики» минувшим летом за 75 млн евро без учёта бонусов, но не смог сходу зарекомендовать себя в «Ливерпуле», за что подвергался критике общественности. В последних трёх встречах Нуньес забил два мяча, и Клопп считает, что у уругвайца есть всё для успеха: «Дарвин – просто машина, он невероятно силён физически. На тренировках мы видим, что он становится всё лучше и лучше с каждым днём», – заявил наставник «красных».

В общей сложности Дарвин Нуньес отметился четырьмя голами и одним ассистом в 11 матчах за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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biz_plan
18 Октября 2022 в 22:41
Мозгов бы ему еще немножко. Может дрессировка поможет?
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