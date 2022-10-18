Мойес заступился за Клоппа после красной карточки

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о красной карточке Юргена Клоппа, которую немец получил во время игры «Ливерпуля» против «Манчестер Сити».

«Думаю, если бы мы стояли и ничего не делали, болельщики, публика и журналисты, вероятно, задались бы вопросом: «Почему нет?». И если вы посмотрите на инцидент, из-за которого он разозлился, то Клопп был прав, не так ли?», – заявил шотландский специалист на предматчевом интервью.

Напомним, что «Вест Хэм» и «Ливерпуль» сыграют завтра, 19 октября. Начало матча на «Энфилде» – в 21:30 по московскому времени.

