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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кто в 2023 году получит «Золотой мяч»

18 Октября 2022 • 21:42 Комментировать (1)

В понедельник Карим Бензема получил «Золотой мяч». Кажется, на этом заканчивается эпоха успеха звёзд 10-х годов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ждёт новых героев.

Десятые годы в футболе прошли, конечно, под диктовку Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эти двое были так хороши, что другим суперфутболистам личных наград катастрофически не хватило. На излёте карьеры успели свои победы одержать Лука Модрич и Карим Бензема, а до этого абсолютно заслуженный «Золотой мяч» просто украли у Роберта Левандовски. Однако кажется, что нынешний год станет переломным. Старое поколение уходит, а его место занимает новое. И уже через год трофей может получить молодой футболист.

Прямо сейчас по итогам стартовых месяцев нового сезона лучшим игроком выглядит Эрлинг Холанн. 22-летний норвежец просто уничтожает Премьер-лигу и на всех парах летит к тому, чтобы переписать книгу рекордов чемпионата. Конечно, удивительно, что «горожане» пока не лидируют, но есть большие сомнения, что «канониры» удержат свой темп. При этом Холанн выглядит абсолютно тем самым человеком, который должен принести «Манчестер Сити» долгожданную победу в Лиге чемпионов.

Жаль, что Килиан Мбаппе очень быстро превращается из начинающего футбольного волшебника в олицетворение продажности игроков. Однако, несмотря на весь ореол скандальности, француз тоже весьма неплохо начал. Мбаппе забивает в чемпионате и Лиге чемпионов. Кроме того, у француза есть большое преимущество перед Холанном в борьбе за «Золотой мяч». Мбаппе сыграет на чемпионате мира, а успешное выступление на мундиале – это залог личного достижения. Норвежец же будет следить за турниром в Катаре по телевизору.

Если уж говорить о мундиале как о турнире, который может определить судьбу «Золотого мяч», то надо внимательно следить за Винисиусом. Бразилия подходит к турниру с хорошим составом во всех линиях, и нужен просто футболист, который возьмёт на себя роль человека, который принесёт результат. Не факт, что это будет Винисиус, ведь есть Неймар, который в прекрасной форме, не забудем  и про Жезуса, который раскрывается в «Арсенале». Однако 22-летний вингер «Реала» может просто стать главным действующим лицом в Катаре.

Из всех «старичков» молодой поросли могут противостоять немногие. Прежде всего, конечно, речь про Месси. Аргентинец проводит сильный сезон во Франции, но, чтобы получить «Золотой мяч», ему надо обязательно выиграть чемпионат мира. Кажется, в Катаре у «альбиселесте» будут все шансы на триумф, а в этом случае исход гонки за главный индивидуальный приз будет предрешён. Если же этого не получится, а «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, то тот же Месси вполне может остаться без награды.

Может ли ещё кто-то из «старичков» выпрыгнуть? Теоретически да. В конце концов Бензема-то свой «Золотой мяч» во многом получил за свою волшебную весну. Просто есть фактор усталости. Непонятно, смогут ли возрастные футболисты после такого плотного начала сезона и чемпионата мира сохранить силы на следующий календарный год. В этом смысле молодым футболистам намного проще.

Чемпионат мира, конечно, может преподнести некоторые сюрпризы, однако есть чёткое ощущение, что в футболе началась новая эпоха. Эра новых суперзвёзд, где будет точно интересно. Ведь есть ещё Гави с Педри, которые очень многое умеют в свои юные лета, но должны ещё прибавить, чтобы вернуть «Барселону» в число топ-клубов Европы. Есть Родриго, который в «Реале» стремится пойти по стопам Винисиуса. Есть очередное талантливое немецкое поколение, где кто-то может вырасти в топ-звезду. В общем, новые лица должны перестать быть перспективой, а стать настоящим.

Роман Андреев

Кто получит «Золотой мяч» в 2023 году?
Эрлинг Холанн Килиан Мбаппе Винисиус Любой другой
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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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KLINSMANN
18 Октября 2022 в 22:43
Холанн. Мбаппе какой-то не адекватный.
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