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Кавани забил три мяча за два последних матча в «Валенсии» – больше, чем за весь прошлый сезон в «МЮ»

18 Октября 2022 • 20:34 Комментировать
Севилья
0:1
Валенсия
1 2.30 X 3.35 2 3.20
2-й тайм

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани снова отметился забитым мячом.

35-летний футболист оформил дубль в предыдущем матче чемпионата Испании против «Эльче», а в проходящем в эти минуты поединке с «Севильей» поразил ворота уже на шестой минуте. Таким образом, за последние два матча на счету уругвайца больше голов, чем в 20 играх за весь предыдущий сезон в «Манчестер Юнайтед» – три против двух.

Эдинсон Кавани пополнил ряды «Валенсии» летом, перебравшись в качестве свободного агента. Ранее форвард на протяжении двух лет выступал за «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив 19 голов в 59 встречах за «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЕНСИЯ
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