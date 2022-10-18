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​«Арсенал» выбрал цель на январь

18 Октября 2022 • 19:21 Комментировать

Прогресс «Арсенала» очевиден – не зря команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент. Зимой лондонцы рассчитывают усилить свой состав. По данным CalcioMercato, «канониры» будут пытаться подписать полузащитника Юри Тилеманса из «Лестера», за которым они уже охотились летом.

Действующий контракт 25-летнего Юри Тилеманса с «Лестером» рассчитан до конца сезона 2022/2023, то есть летом бельгиец может обрести статус свободного агента. Тем не менее, «Арсенал» постарается подписать футболиста уже в январе, чтобы избежать конкуренции с другими клубами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс Трансферы футбола - зима 2023
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